Генерала СБУ Дука выпустили из СИЗО после внесения за него залога

Дука проходит фигурантом по делу «Карфаген». Фото: Oleh Dubyna/Shutterstock/Fotodom

Генерал-майора СБУ Сергея Дуку освободили из-под стражи после внесения залога в размере 65 миллионов гривен (около 117 миллионов рублей). Об этом сообщают украинские СМИ.

Как известно, Дука проходит фигурантом по делу «Карфаген». Антикоррупционном расследованием занимается НАБУ и САП в отношении преступной организации. Ее участники систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам Украины за покровительство мошенническим колл-центрам. Генерал-майора подозревают в причастности к этой группировке и содействии в решении ее вопросов.

По данным издания, у стен изолятора его встречала многочисленная группа людей: военнослужащие с шевронами СБУ, включая бойцов подразделения «Альфа», а также несколько человек со скрытыми лицами, ожидавших его выхода.

Ранее сообщалось, что в Ницце прошли обыски в рамках уголовного дела о легализации средств, полученных при закупке бронежилетов для украинской армии. Следственные действия провели сотрудники СБУ.