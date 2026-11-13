ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами и два локомотива на Украине Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

ВС РФ поразили сухогруз с военными грузами в море и два железнодорожных локомотива в районе станции Сербка Одесской области. Об этом говорится в сообщении от Минобороны РФ в официальном канале в «Максе».

«Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Черноморск военные грузы», — говорится в сообщении от военного ведомства.

Еще есть информация, что в Сумской области поражены подстанции ПС-110 и ПС-330 в Шостке и поселке Воронеж. Они снабжали электричеством предприятия по производству БПЛА и комплектующих, а также логистические центры.

Ранее KP.RU рассказал, что Минобороны РФ отчитались о работе за прошлую неделю. Подчеркивается, что за последние дни ВС РФ поразили 15 сухогрузов на Украине, которые перевозили военную технику ВСУ и оружие. Также в ведомстве подчеркнули, что атакуют и портовую инфраструктуру, которая используется в целях ВСУ.