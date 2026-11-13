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НовостиОбщество13 ноября 2026 15:35

Холод пробирается из-под подоконника: строитель раскрыл причину сквозняков

Строитель Строинский: Холод от окна не всегда связан со стеклопакетом
Анастасия ПИГИНА
Проверить герметичность окна можно самостоятельно.

Проверить герметичность окна можно самостоятельно.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА.

Если даже при горячей батарее от окна тянет холодом, причина может быть не в стеклопакете, а в щелях под подоконником, изношенных уплотнителях или плохо заделанных стыках. Как определить источник холода, рассказал заслуженный строитель России Олег Строинский. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Специалисты ставят датчики, которые показывают утечки тепла. Это делают, когда разница температуры снаружи и внутри помещения достигает пяти градусов. Датчики выдают информацию, и далее остается простроить диаграмму – цветом выделят, где утечки тепла», – объяснил Строинский.

Проверить герметичность окна можно самостоятельно. Зажмите лист бумаги между рамой и створкой. Если он легко вытаскивается, уплотнитель прилегает неплотно. Также проведите вдоль стыков зажженной свечой. Если пламя резко отклоняется, вероятно, есть щель. Найти ее помогут и влажная рука или мыльный раствор: в месте продувания могут появиться пузырьки.

Для временного утепления подойдут тканевые валики, пенофол или пленка для деревянных рам. Пустоты под подоконником можно заполнить монтажной пеной, а небольшие щели – герметиком. Если проблема в уплотнителе, его придется заменить или отрегулировать створки. При сильном промерзании и появлении конденсата может понадобиться демонтаж подоконника.

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