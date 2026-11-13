Канье Уэста будут судить за то, что он запер певца в школе Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Рэпер Канье Уэст запер оперного певца Чейза Тейлора в школе для сочинения музыки к опере о Навуходоносоре. Об этом говорится в судебном документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

В материалах дела указывается, что Тейлор прибыл в Коди, Вайоминг, для репетиций. Продюсер Уэста Пол Джонсон запер его в комнате школьного оркестра. Тейлору запретили покидать помещение, туалет был доступен только с разрешения Джонсона.

«Тейлору сообщили, что, помимо исполнения главной роли и сольных партий, ему также предстоит сочинить музыку для оперы», — указывается в документе.

Ранее KP.RU рассказал, что концерт Канье Уэста в России не состоялся. При этом прошло судебное заседание против организаторов мероприятия. Суд принял решение взыскать с ответчиков 117 тысяч рублей.