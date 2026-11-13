Бессент сомневается в способности Nvidia предотвратить утечку чипов в Китай

Глава Минфина США Скотт Бессент. Фото: IMAGO/Annabelle Gordon/Pool via/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава Минфина США Скотт Бессент выразил сомнение в том, что компания Nvidia способна эффективно контролировать ситуацию с незаконными поставками чипов в Китай. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

Чиновник отказался строить предположения о возможных последствиях подобной ситуации. Однако подчеркнул, что если нарушения действительно имели место, значит, у компании явно есть проблемы в сфере контроля за своим товаром.

«Если это действительно происходило, значит, в компании не было надежных механизмов контроля», - отметил Бессент.

KP.RU прежде сообщал, что Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia и вышел из совета директоров на фоне громкого скандала. Причиной стали новости о его изменах жене. Американские спецслужбы подозревают бизнесмена в связях с китайской разведкой, ведь он встречался с гражданкой КНР.