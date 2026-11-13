Рособрнадзор: образовательные учреждения регионов РФ перейдут на Linux в 2027-м

Рособрнадзор: все регионы РФ перейдут на Linux в 2027 году Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Все регионы России к 2027 году переведут единый госэкзамен на отечественную операционную систему Linux. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. По данным ведомства, 34 субъекта уже успели опробовать новую систему в рамках экзаменационной кампании.

Чиновники не скрывают: курс взят на полное импортозамещение в образовательной сфере. Экзамены — это лишь первый шаг. Уже через год с помощью портала «Госуслуги» можно будет решить практически все вопросы, связанные с ЕГЭ.

Но и это ещё не всё. До начала кампании 2027 года заработает тренажёр для всех 16 предметов ЕГЭ. Он появится в мессенджере «Макс».

Полный переход на отечественное программное обеспечение — дело почти решённое. А с 2028-го все сервисы для граждан станут доступны на «Госуслугах».