Мошенники нашли способ нажиться на новогодних распродажах: названы схемы обмана

Специалист посоветовал не покупать товары на незнакомых сайтах. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Покупка товара по огромной скидке или звонок с новостью о неожиданном выигрыше могут обернуться потерей денег. В преддверии новогодних распродаж мошенники придумывают новые способы обмана покупателей. Президент Международной академии цифровых коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских рассказал о самых распространенных уловках. Об этом пишет «Абзац».

«Уловки, к которым чаще всего прибегают мошенники в праздники, – это подделка популярных маркетплейсов, а также создание левых интернет-магазинов, в которых вдруг появляются товары в несколько раз бюджетнее реальной стоимости или с пометкой «Распродажа», – отметил эксперт.

Специалист посоветовал не покупать товары на незнакомых сайтах и не доверять подозрительно низким ценам. Перед оформлением заказа важно проверять адрес страницы, чтобы не попасть на подделку известного маркетплейса.

Также Яблонских рекомендовал выбирать оплату после получения товара и не оставлять личные данные на сомнительных ресурсах.

Ранее IT-эксперт Тимаев объяснил, как мошенники используют интерес россиян к искусственному интеллекту для новых схем обмана. Злоумышленники эксплуатируют популярность ИИ, чтобы вводить пользователей в заблуждение.