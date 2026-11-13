Названы предварительные сроки пуска АЭС «Аккую»

Лихачев: Росатом собирается зимой 2027 года запустить АЭС «Аккую». Фото: Shatokhina Natalia/ news.ru/ Global Look Press

Запуск АЭС «Аккую» в Турции намечен на январь-февраль 2027 года. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в кулуарах форума «Всемирные атомные дни».

По его словам, станция находится буквально в шаге от начала пусковых работ. Уже сегодня, 13 ноября, компания должна получить разрешение на горячую обкатку. Лихачев заявил, что после успешного тестирования в декабре начнется загрузка топлива в корпус первого реактора.

«Я очень надеюсь, что эти испытания мы пройдем успешно... В январе-феврале Турция получит это долгожданное атомное электричество», - рассказал глава Росатома.

Ранее Алексей Лихачев сообщал, что в ближайшее время госкорпорация установит очередной рекорд по перевозке товаров по Северному морскому пути. Компания стремится дойти до отметки в 40 миллионов. В прошлом году показатель составил 38 миллионов тонн груза.