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НовостиОбщество13 ноября 2026 16:10

Тренажер для всех предметов ЕГЭ заработает на портале «Госуслуги»

В Рособрнадзоре заявили, что до начала кампании 2027 года тренажер для 16 предметов ЕГЭ заработает на «Госуслугах»
Мария МАМАЕВА
Тренажер для всех предметов ЕГЭ заработает на портале «Госуслуги»

Тренажер для всех предметов ЕГЭ заработает на портале «Госуслуги»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Тренажер для подготовки по всем 16 предметам ЕГЭ заработает на портале «Госуслуги» до начала кампании 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Тренажер в 2026 году работал в тестовом режиме всего по двум предметам, но <...> заработает для всех 16 предметов ЕГЭ», - говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что к 2027 году все регионы России переведут единый госэкзамен на отечественную операционную систему Linux. Согласно данным ведомства, 34 субъекта уже успели опробовать новую систему в рамках экзаменационной кампании.

Как сообщал KP.RU, уже с 2028-го все сервисы для граждан станут доступны на «Госуслугах». Минпросвещения также возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто собирается поступать в педагогические вузы.