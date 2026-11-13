Тренажер для всех предметов ЕГЭ заработает на портале «Госуслуги» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Тренажер для подготовки по всем 16 предметам ЕГЭ заработает на портале «Госуслуги» до начала кампании 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Тренажер в 2026 году работал в тестовом режиме всего по двум предметам, но <...> заработает для всех 16 предметов ЕГЭ», - говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что к 2027 году все регионы России переведут единый госэкзамен на отечественную операционную систему Linux. Согласно данным ведомства, 34 субъекта уже успели опробовать новую систему в рамках экзаменационной кампании.

Как сообщал KP.RU, уже с 2028-го все сервисы для граждан станут доступны на «Госуслугах». Минпросвещения также возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто собирается поступать в педагогические вузы.