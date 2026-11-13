Полиция Германии расследует осквернение мемориала в Ангермюнде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Германии начали расследование осквернения советского мемориала в Ангермюнде. Об этом сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на вопросы прессы.

«Наши сотрудники военно-мемориального отдела посетили, убедились, сделали необходимые фотографии», — отметил дипломат по завершении мероприятия на территории советского захоронения в Киле.

Также Нечаев заявил, что преступление в отношении мемориала зафиксировано, будет проведена работа. Посольство проконтролирует ремонт советского мемориала в Ангермюнде.

Напомним, 5 ноября в Ангермюнде с мемориала в парке Мира неизвестные сбросили верхний элемент звезды, установленной на захоронении красноармейцев. Памятник раскололся. При этом KP.RU передало слова посольства РФ в Германии, что есть одна пугающая тенденция — становится все больше оскверненных мемориалов в Германии.