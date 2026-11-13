Азаров: Конфликт на Украине - единственный выход для загибающегося флагмана экономики ЕС Фото: Иван МАКЕЕВ.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эксклюзивном интервью KP.RU заявил, что украинский конфликт стал единственным выходом для находящегося в упадке флагмана экономики ЕС - Германии.

По его словам, щедрость Европы в отношении киевского режима сомнительна и условна, а сам конфликт на Украине - единственный выход для загибающегося флагмана европейской экономики – ФРГ.

"Какие стимулы сейчас развивать экономику Германии? Для чего инвестиции пойдут в страну, где очень высокая стоимость электроэнергии, энергоносителей, труда, где очень высокие социальные стандарты? Конкурентность немецкого рынка ни в какое сравнение не идет, например, с китайским. "Зачем я буду вкладывать эти деньги" - спрашивает себя бизнес. И отвечает: "В производство вооружений я вложусь, потому что оружие, как горячие пирожки расходится. Rheinmetall, например, в 20 раз увеличил доход за последние два года", - сказал политик.

Азаров отметил, что бизнес по производству оружия дает соответствующую прибыльность и рентабельность. Соответственно огромное количество предприятий строится, а в военное производство будут вкладываться деньги, добавил он.

При этом экс-премьер подчеркнул, что такие вложения не делаются на короткий срок.

"Если мне дадут гарантию, что как минимум 10 лет война будет продолжаться, то я буду строить заводы. На моих глазах за последние 20 лет Европейский союз полностью преобразовался из конторы, занимающейся сугубо экономическими проблемами, в контору, которая больше стала заниматься внешнеполитическими и военными вопросами. Раньше она этим никогда не занималась", - указал политик.

Азаров констатировал, что руководство ЕС постоянно подогревает военную истерию, поскольку в ней они видят возможность своего развития.

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