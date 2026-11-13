Николай Азаров: Мир с Украиной начнется с семей - посидят, повздорят, а потом выпьют и договорятся

Политик, писатель, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ПОТЕРИ И «ПОРОГ МИРА»

Разговор мы начали с самой тяжелой темы – потери украинской армии. Разумеется, эта цифра засекречена, но есть альтернативные способы поиска правды. Мы рассчитывали на экспертную оценку бывшего премьера Украины и не ошиблись. На руках у нас была ужасающая цифра - 800 тысяч украинских солдат, и получена она была необычным путем. С помощью OSINT - поиска разведданных по открытым источникам, в данном случае сайтам и соцсетям. Журналисты KP.RU объяснили бывшему премьеру Украины Николаю Азарову происхождение цифры 800 000:

- Телеграмм-канал «Шепот фронта» специализируется на подсчете потерь. С помощью специального бота его автор выискивает во всех возможных источниках - маленьких региональных газетах провинциальной Украины, на сайтах, в социальных сетях - некрологи. И он приводит данные, что только некрологов на Украине около 800 тысяч. А Зеленский говорит о 50 тысячах за все время.

Николай Янович, если честно, подверг сомнению и нашу цифру:

- Думаю, потери еще выше. В два раза. Вряд ли программа учла без вести пропавших, на них не пишут некрологи, - приводит слова Азарова KP.RU.

Экс-премьер Украины аргументировал свое мнение так:

- Каждый месяц Украина вынуждена мобилизовывать 40 тысяч человек. Эта цифра и говорит об уровне потерь, то есть 400-500 тысяч в год. И не всех погибших отмечают некрологами. Более того, немалая часть служащих в ВСУ и погибших не попадают ни в какие категории.

Азаров: "Думаю, потери еще выше. В два раза. Вряд ли программа учла без вести пропавших, на них не пишут некрологи" Фото: REUTERS.

Мы соглашаемся, да – необходимость каждый месяц мобилизовывать по 40 тысяч граждан Украины, по логике и есть потери… Наш собеседник приводит еще один аргумент:

- По общей демографической характеристике Украины видно, что сейчас численность населения на территории, которая контролируется киевским режимом, составляет около 20 миллионов человек…

Мы знаем, что до всех трагических событий на Украине проживало 40 миллионов - в этой части континента седьмая по численности населения страна. Осталась половина. Что дальше? Мы приводим совершенно убойный пример из новейшей истории: «Зимняя война» СССР с Финляндией 39-40 годов. У нас эту войну плохо помнят, но у соседей, не случайно, для нее есть специальное название – «Талвисота». И на то есть причина:

- Николай Янович, такой исторический пример – резкое окончание «Зимней войны». Войну эту начали финские политиканы, подстрекаемые Англией, которая все собиралась отправить войска финнам на помощь, но не успела… После нового 1940 года Маннергейму доложили страшное: еще несколько недель ведения войны в таком формате, и корень финского народа вообще прервется. Демографические потери мужчин будут невосполнимы. Есть какие-то признаки, что Украина подвигается к этому порогу?

- Таких признаков нет. Потому что язык не поворачивается даже близко сравнивать то руководство Финляндии, которое в те годы было, это Маннергейм и другие, с каким-нибудь Зеленским. Там руководство все-таки думало о своем народе, о своей стране, о будущем.

«УКРАИНСКИЙ КРЕСТ» НАСТАЛ?

Мы пытаемся понять, на сколько Украина приблизилась к «точке невозврата», где, в каких цифрах таится так называемый «украинский крест», термин из демографии. Он обозначает такой фатальный момент, когда кривая рождаемости пересекается с кривой смертности.

- Снижение численности населения таково, что ведет к гибели всей нации, всего народа. Рождаемость за первое полугодие этого года составила 74 тысячи. То есть за год будет где-то 120 тысяч. Еще совсем недавно, когда я руководил правительством, было 540 тысяч новорожденных в год. Какая будет рождаемость через 20 лет? А если учитывать уехавших и уезжающих? Через 20 лет – рождаемость будет равна нолю.

Снижение численности населения таково, что ведет к гибели всей нации, всего народа. Фото: Frank Gunn/Associated Press/East News

По словам Азарова, на Украине есть люди, которые понимают демографическое будущее страны:

- Ответственные демографы Украины бьют реальную тревогу: сейчас планируется снизить призывной возраст до 18 лет, запретить молодежи старше 15 лет выезд за границу. Это ставит крест на существовании народа. Подчеркиваю, что украинский народ - это не только те, которые числят себя украинцами, но это и русские, и татары, и болгары, и венгры, и так далее.

- Получается, украинский народ не спасти?

- Чем быстрее мир настанет, будет какая-то возможность выхода из этого кризиса. И второе, конечно, - смена руководства, политического режима. При этом политическом режиме Украина, как государство, обречена.

Мы в ответ замечаем: «Мир нынешнее руководство Украины не переживет и хорошо это знает». Возражений ни у кого нет.

В ДОЛГАХ ДО ЗАЧАТИЯ

Западные агентства выложили в публичный доступ данные о госдолге Украины. Цифры вымораживают разум: каждый гражданин Украины должен уже 10 тысяч евро. И это не только работающее население, но и дремучие старики, и новорожденные дети! Любое приличное государство в такой ситуации объявляет дефолт - это такое деликатное и манипулятивное слово, обозначающее экономическую несостоятельность, банкротство целой страны. Правительство тогда отправляется в отставку или свергается и отправляется в тюрьму.

Но не в случае Украины. Киевские плутократы по-прежнему катаются по миру с горделивым видом и на всех международных углах требуют настоятельно денег, оружия, пiдтримки (помощи – укр.) и опять денег. Но, кто же дает в долг банкроту и зачем? На чем вообще держится держится этот конструкт - Украина?

Каждый гражданин Украины должен уже 10 тысяч евро. И это не только работающее население, но и дремучие старики, и новорожденные дети! Фото: Pavlo Lys/Shutterstock/Fotodom

Николай Янович взялся объяснить эту экономическую аномалию. Но, предупредил, что будет использовать термин ВВП – «валовый внутренний продукт»:

- Я первый раз, специально, взял с собой цифры. Смотрите: базовая ситуация - Украина в 1990 году и Польша. Украина выходит из СССР без долгов с ВВП 515 миллиардов долларов. Много это или мало?

Смотря с чем сравнивать! И Николай Азаров сравнивает:

- У Польши на тот момент ВВП был 66 миллиардов. То есть, Украина была экономически сильнее чуть ли не в 10 раз. Любопытно, что в тот период ВВП Украины и РСФСР, теперь России, были одинаковы!

Как, почему? Наш собеседник бегло перечисляет: «Южмаш», «Антонов», «Мотор Сич». Мы сами вспоминаем Донбасс, черноземы, уникальное географическое положение Украины, с морским побережьем… А дальше начался развал:

- К Миллениуму, ВВП Украины упал до 32 млрд.

- А в Польше?

- Поднялся до 173 млрд. Вырос в три раза!

- А сейчас?

Азаров морщится:

- Я взял данные Международного валютного фонда за 2025 год. Я не верю в них. Сейчас якобы Украина имеет ВВП - 214 миллиардов. При этом, потребление энергии сократилось с 55 тысяч мегаватт до 10 тысяч. Они даже экспортируют излишки. То есть им хватает. Почему? Потому что металлургические предприятия стоят, горнодобывающие стоят. Сельское хозяйство произвело продукции на 16 миллиардов (в 2021 году - на 49,3 миллиардов – прим. авт.).

- А откуда тогда эта цифра в 214 миллиардов ВВП?

- Они в ВВП записывают услуги. А их примерно на 150 миллиардов. Это помощь Запада, военная, гуманитарная. И она тоже записывается, как составная часть ВВП. Вы знаете, какие темпы роста экономики Украины? За последние пять лет, по данным МВФ - 8,6%!

- Больше, чем у России.

- Больше, чем у Китая.

Можно подивиться, совершенно анекдотической ловкостью нынешней Украины. Анекдотической, потому что мы все знаем, что эта ловкость заканчивается плачевно. Апокрифический хохол всегда обманывает сам себя. И это у него получается лучше всего.

Николай Янович Азаров в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ИНВЕСТИЦИИ В БЕЗДНУ

Европа всегда славилась своей прижимистостью. По объективным причинам - дефицит полезных ископаемых и ресурсов, скученность, раздробленность, которую не смог извести даже ЕС. С чего такая щедрость и за чей счет этот украинский банкет?

- Почему Европа рассматривает Украину, воюющую с Россией в достаточно безнадежной войне, как выгодное помещение огромных капиталов?

По мнению нашего собеседника, щедрость Европы сомнительна и условна. А война на Украине, единственный выход для загибающегося флагмана европейской экономики – Германии:

- Какие стимулы сейчас развивать экономику Германии? Для чего инвестиции пойдут в страну, где очень высокая стоимость электроэнергии, энергоносителей, труда, где очень высокие социальные стандарты? Конкурентность немецкого рынка ни в какое сравнение не идет, например, с китайским. «Зачем я буду вкладывать эти деньги» - спрашивает себя бизнес. И отвечает: «В производство вооружений я вложусь, потому что оружие, как горячие пирожки расходится. Rheinmetall, например, в 20 раз увеличил доход за последние два года.

Мы соглашаемся:

- Десятками открывают новые военные заводы.

- Какой бизнес дает такую прибыльность, рентабельность? Огромное количество предприятий строится. В военное производство бизнес будет вкладывать деньги.

Но есть одна важная деталь: на один год никто не будет вкладывать деньги.

- Если мне дадут гарантию, что как минимум 10 лет война будет продолжаться, то я буду строить заводы. На моих глазах за последние 20 лет Европейский союз полностью преобразовался из конторы, занимающейся сугубо экономическими проблемами, в контору, которая больше стала заниматься внешнеполитическими и военными вопросами. Раньше она этим никогда не занималась.

То есть руководство ЕС постоянно подогревает военную истерию. Потому что в этой военной истерии они видят возможность своего развития.

ЯЗЫК КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Наш собеседник уникален – родился в России, много лет работал на Донбассе в горной промышленности, политическую карьеру сделал в Киеве. То есть, как никто, познал на практике украинский менталитет, его специфические региональные особенности, иногда, стоящие очень дорого. Журналисты KP.RU рассказывают поразивший их факт:

- Мы видели этот ужасный скандал у тайной тюрьмы в киевской Борщаговке, где была обнаружена пыточная - накопитель то ли Нацгвардии, то ли фашистского и экстремистского «Азова»*. И там был интересный момент: спасать изуверов от народного гнева приехали высшие чиновники Украины. В том числе и глава Офиса президента Украины террорист и экстремист Буданов**. И они разговаривал со всеми на русском языке, наплевав на «языковые законы», гнев «шпрехенфюррен» и недовольство свидомых великоукраинцев. Да сама толпа, штурмующая тюрьму, говорила на русском! Получается, весь украинизм, мова только для политики? Вы очень хорошо знаете все, что всегда происходило в украинских кабинетах. В коридорах, в кабинетах на каком языке там говорили?

В киевской Борщаговке была обнаружена тайная пыточная Фото: Кадр видео.

- В правительстве все заседания и все совещания всегда проходили на русском языке. Когда я свершал поездки по стране, я везде выступал на русском, в том числе на Западной Украине. И это всегда воспринималось нормально.

Николай Янович не отвечает прямо на наш вопрос, но приводит весьма красноречивый пример:

- Обратите внимание, в критической ситуации, когда Зеленский себя не очень контролирует, когда у него нет времени, он говорит по-русски. Где может, он сразу же переходит на русский язык. Хотя и русский язык у него, прямо скажем, не блестящий.

Один из журналистов KP.RU замечает, мол, если говорить о примирении (а мы встречались накануне переговоров в Абу-Даби – прим. авт.), то тяжело мириться людям, не понимающим друг друга. У нас, к счастью, такой проблемы нет…

Николай Азаров верно предсказывает, что эти переговоры ничего не решат, рано пока:

- Давайте трезво рассуждать. Если до конца года Донбасс все-таки будет освобожден (я в это больше верю), вот тогда, скорее всего, состоятся уже реальные переговоры о заключении мира. Если киевский режим останется, то говорить о мире не придется. Там настолько отфильтрована политическая среда, настолько она очищена, что там человек с какими-то взглядами, я не говорю про мои взгляды, это вообще крамола, но даже хоть что-то похожие на здравый смысл…

- Где же его найти?

- Все очень просто. Россия – наш сосед, ее никуда не денешь. А раз сосед, с соседом надо жить в мире. Все. Точка. Поэтому выстраивать отношения надо не с каким-нибудь НАТО или с ЕС, надо договариваться друг с другом. Если такая точка зрения победит, я не верю, что эта атмосфера ненависти будет очень долго сохраняться. Начнется примирение, с семей начнется прежде всего.

Николай Азаров: "Если до конца года Донбасс все-таки будет освобожден (я в это больше верю), вот тогда, скорее всего, состоятся уже реальные переговоры о заключении мира" Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Когда-то мне статистику давали, что порядка 30% украинских семей имеют родственников в России. Я думаю, больше. Не делили. Поэтому начнется сначала семейный обмен, долгожданные встречи: «Как там мать живет? Как брат? Как племянник?» Посидят, может, сначала повздорят, потом, может и выпьют, договорятся. И постепенно начнется общение. Кто-то пишет, что нам надо наплевать на Украину, надо забыть ее, надо ее ликвидировать. Надо исходить из реалий. А реальность заключается в том, что мы не можем поменять то, что состоялось в 1991 году. И разойтись тоже не можем, мы соседи. Это и есть наши реалии.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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