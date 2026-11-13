АдГ хочет выдвинуть на пост президента Германии экс-футболиста: шансов ему почти не дают Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Партия «Альтернатива для Германии» решила побороться за пост президента страны. Как сообщает Bild, на эту должность она выдвинет бывшего футболиста сборной Германии, чемпиона мира 1990 года Томаса Бертольда. Официально о его кандидатуре АдГ объявит уже 14 ноября.

Впрочем, шансы у Бертольда, прямо скажем, призрачные. Главным претендентом на пост главы государства считается председатель баварского ландтага Ильзе Айгнер, которую выдвинул блок ХДС/ХСС. Ее готовы поддержать социал-демократы и «Зеленые», а это значит, что большинство голосов в Федеральном собрании ей фактически обеспечено.

Само голосование назначено на 30 января 2027 года. Избирать президента будет специальный орган — Федеральное собрание, в котором 1 260 делегатов. Половина из них — депутаты Бундестага, остальные — выборщики от парламентов федеральных земель. Нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер, отработав два срока, больше не выдвигается.

Ранее замглавы парламентской фракции «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер резко раскритиковал Христианско-демократический союз (ХДС), возглавляемый канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он призвал нынешнего немецкого лидера «баллотироваться на Украине».