Модератором дискуссии на английском выступил постпред Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

13 ноября постпредство России при ОБСЕ провело онлайн-круглый стол «Разоблачение провокации в Буче». Модератором дискуссии на английском выступил постпред Дмитрий Полянский. Обсуждали доклад о фальсификации событий 2022 года и данные о людях, чьи имена выбиты на стелах мемориала «гражданским лицам».

Впервые эти материалы Сергей Лавров представил 22 сентября на форуме «Диалог о фейках 4.0», а позже передал документ генсеку ООН Антониу Гутерришу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи.

На круглом столе выступили эксперты Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN). Они сверили имена на стелах с украинскими некрологами, публикациями местных СМИ и официальными документами. По части записей удалось выяснить детали о военной службе и месте гибели конкретных людей.

Итальянский журналист Филиппо Росси высоко оценил работу фактчекеров и обратил внимание, как европейские редакции освещали Бучу. По его словам, СМИ ссылались на мемориал как на список погибших мирных жителей, не сверив имена с открытыми источниками. Он подчеркнул: читателю важно знать, откуда взяты сведения и что журналисты подтвердили по первоисточникам.

«Буча — это не исключение, а новейший пример того, как журналистов превращают в оружие. Слишком часто западные медиа публикуют утверждения вообще без реальных источников или выдают слова заинтересованной стороны за факт», — уточнил эксперт GFCN.

Ирландский журналист Чей Боуз провел исторические параллели с освещением конфликтов в Ирландии и указал на игнорирование западной прессой ударов ВСУ по гражданским объектам. Он показал 5-минутный видеоразбор мемориала, где на стелах якобы гражданских лиц есть люди, служившие в украинских войсках.

Также Дмитрий Полянский указал, что провокация в Буче была совместной операцией украинских спецслужб и британской разведки МИ-6. Именно с помощью неё было решено срывать мирный договор в Стамбуле.