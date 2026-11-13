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НовостиОбщество13 ноября 2026 17:24

В Белгородской области пострадали три человека из-за атаки ВСУ

Двое пострадавших госпитализированы
Людмила МИТРОХИНА
В Белгородской области пострадали три человека из-за атаки ВСУ

В Белгородской области пострадали три человека из-за атаки ВСУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Стало известно, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадали три человека. Об этом пишет оперштаб региона в своем канале в «Максе».

«В Шебекинском округе в селе Ржевка от удара дрона по автомобилю пострадали трое мужчин. Двое с минно-взрывными травмами госпитализированы в областную клиническую больницу, третий после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение», — отмечается в сообщении.

В Шебекино FPV-дрон взорвался на стоянке, повредив остекление двух квартир и три автомобиля.