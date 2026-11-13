Кошта: «коалиция желающих» войдет в делегацию на переговорах по Украине Фото: REUTERS.

ЕС согласовал делегацию для переговоров по Украине. В нее войдут представители институтов ЕС и стран коалиции. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Лидеры согласовали нашу делегацию на переговорах по Украине. Это институты ЕС и страны коалиции желающих», — резюмировал европейский политик по итогам переговоров в Дублине. Кошта подчеркнул, что Европа поддерживает переговоры по Украине.

AFP сообщило, что в делегацию войдут представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании, которая не входит в ЕС. Этот состав не был допущен за стол переговоров в Абу-Даби.

Нужно отметить, что в России скептически настроены на участие ЕС в переговорах по Украине. Там отмечают, что европейцы могут появиться за столом переговоров, когда у них появится совесть и они точно будут настроены на прекращение конфликта и обсуждения европейской безопасности.