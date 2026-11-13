Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 ноября 2026 20:24

На Украине прекратили работу еще два маслоэкстракционных завода

В Одесской области и Днепропетровске остановились заводы по переработке масла
Мария ПАНЮТИНА
На Украине прекратили работу еще два маслоэкстракционных завода

На Украине прекратили работу еще два маслоэкстракционных завода

Фото: REUTERS.

На Украине прекратили работу еще два маслоэкстракционных завода - в Одесской области и Днепропетровске. Об этом сообщило издание "Страна" в телеграм-канале.

Речь идет о "Дельта Вилмар Украина" в Одесской области и "Потоки" в Днепропетровске. По данным издания, причинами остановки стали перебои со светом, повреждение оборудования и ситуация с безопасностью.

Ранее в Киеве электроэнергию прекратили вырабатывать три ТЭЦ. Блэкаут парализовал общественный транспорт и предприятия. В большинстве районов украинской столицы практически нет света, воды и тепла.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовоз заявил, что все крупные металлургические предприятия Украины остановлены. Производство стали практически прекращено.