На Украине прекратили работу еще два маслоэкстракционных завода Фото: REUTERS.

На Украине прекратили работу еще два маслоэкстракционных завода - в Одесской области и Днепропетровске. Об этом сообщило издание "Страна" в телеграм-канале.

Речь идет о "Дельта Вилмар Украина" в Одесской области и "Потоки" в Днепропетровске. По данным издания, причинами остановки стали перебои со светом, повреждение оборудования и ситуация с безопасностью.

Ранее в Киеве электроэнергию прекратили вырабатывать три ТЭЦ. Блэкаут парализовал общественный транспорт и предприятия. В большинстве районов украинской столицы практически нет света, воды и тепла.

В свою очередь, генеральный директор группы компаний "Метинвест" Александр Водовоз заявил, что все крупные металлургические предприятия Украины остановлены. Производство стали практически прекращено.