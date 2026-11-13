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НовостиВ мире13 ноября 2026 20:34

Днепропетровск и пригороды остались без света

В ряде городов Днепропетровской области начались экстренные отключения света
Мария ПАНЮТИНА
Днепропетровск и пригороды остались без света

Днепропетровск и пригороды остались без света

Фото: REUTERS.

В Днепропетровске и нескольких районах Днепропетровской области на востоке Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила региональная энергокомпания "ДТЭК".

Отключения по распоряжению "Укрэнерго" действуют в Днепропетровске, Павлограде, Самаре, Каменском, Подгородном, Соленом и Царичанке, а также в Днепровском, Павлоградском и Самарском районах.

В остальных районах области применяются графики стабилизационных отключений. Часть жителей Днепропетровской области осталась без света из-за повреждения объектов энергетики.

Ранее глава Гатненской общины Александр Паламарчук сообщил, что в Киевской области произошла авария на линии электропередач. Жители трех районов могут остаться без света на срок более 20 часов.