Днепропетровск и пригороды остались без света Фото: REUTERS.

В Днепропетровске и нескольких районах Днепропетровской области на востоке Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщила региональная энергокомпания "ДТЭК".

Отключения по распоряжению "Укрэнерго" действуют в Днепропетровске, Павлограде, Самаре, Каменском, Подгородном, Соленом и Царичанке, а также в Днепровском, Павлоградском и Самарском районах.

В остальных районах области применяются графики стабилизационных отключений. Часть жителей Днепропетровской области осталась без света из-за повреждения объектов энергетики.

Ранее глава Гатненской общины Александр Паламарчук сообщил, что в Киевской области произошла авария на линии электропередач. Жители трех районов могут остаться без света на срок более 20 часов.