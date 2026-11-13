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НовостиВ мире13 ноября 2026 21:04

Американских военных заставляли стричь ногти конгрессменам: разразился грандиозный скандал

WS: главврач Конгресса США ушел в отставку после скандала со стрижкой ногтей
Мария ПАНЮТИНА
Главврач Конгресса США ушел в отставку после скандала со стрижкой ногтей

Главврач Конгресса США ушел в отставку после скандала со стрижкой ногтей

Фото: REUTERS.

Главный врач Конгресса и Верховного суда США контр-адмирал Брайан Монахан подал в отставку на фоне расследования Пентагона о ненадлежащем обращении с подчиненными. Об этом сообщает Washington Sun.

Поводом для разбирательства стали жалобы военных моряков, прикомандированных к ведомству Монахана. По данным портала, им поручали унизительные задания, в том числе стрижку ногтей на ногах американским законодателям.

Военным приходилось работать по 70-80 часов в неделю. Четыре бывших и действующих сотрудника уточнили, что подобное обращение с моряками продолжалось около десяти лет. При этом подчиненные боялись жаловаться на руководство.

Ранее KP.RU сообщал, что в Конгресс США внесли резолюцию о начале процедуры импичмента в отношении главы Пентагона Пита Хегсета. В документе указано, что министр должен уйти с поста, поскольку сознательно исполнял незаконные приказы о начале войны с Ираном.