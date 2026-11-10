В Конгрессе США инициирована процедура импичмента министра обороны Пита Хегсета Фото: REUTERS.

Новоизбранный Конгресс США еще не приступил к работе, а там уже началась процедура импичмента. Нет, не против Дональда Трампа. А в отношении министра обороны Пита Хегсета. Причем удар нанесен с тыла: резолюцию об импичменте внес республиканец, член Палаты представителей от штата Кентукки Томас Мэсси. Его поддержал лидер демократического пока что меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Конгрессмен обвинил Хегсета по восьми статьям, главная из которых – продолжение войны в Иране вопреки резолюции Конгресса.

К этому обвинению добавляется парочка других болезненных сюжетов – несанкционированное применение силы в Йемене (против хуситов) и в Венесуэле.

Последний пункт особенно оскорбителен для президента США – все знают, что Трамп считает захват венесуэльского президента Мадуро в январе 2026 года своим крупнейшим достижением. А тут это дело объявляют преступлением, да и кто объявляет – конгрессмен от своей же Республиканской партии!

«ОЧЕНЬ БОЛЬНОЙ ПАРЕНЬ»

«Партийная принадлежность Мэсси не должна удивлять – у него давний конфликт с Трампом, президент еще во время недавней предвыборной кампании говорил, что партии нужно избавиться от Мэсси, - сказал в интервью KP.RU главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – В итоге конгрессмен решил отомстить и переметнулся к демократам. Нынешняя попытка импичмента Хегсета – это своеобразная проба пера. Настоящая цель - сам Трамп».

Томас Масси (республиканец от штата Кентукки) проводит пресс-конференцию по поводу своей резолюции об импичменте министру обороны Питу Хегсету Фото: REUTERS.

Президент США отреагировал на атаку в присущей ему бойцовской манере – объявил Мэсси ненормальным: «Он очень, очень больной парень. Да к тому же еще и неудачник высшей пробы».

Тем не менее, формальная процедура отстранения шефа Пентагона от власти запущена. Чтобы она «удалась», надо набрать простое большинство голосов в Палате представителей, а вот в Сенате, который выносит окончательный вердикт - уже две трети.

Новый состав Конгресса, где у демократов будет большинство, соберется лишь 3 января будущего года. Но и тогда не факт, что для импичмента в Сенате наберется достаточно республиканцев-предателей.

Министр обороны США Пит Хегсет Фото: REUTERS.

«Постановляем: объявить об отстранении от власти Питера Брайана Хегсета, министра обороны, именуемого также в окружении президента "министром войны", за тяжкие преступления и проступки» - вот проект резолюции, которую огласил Мэсси, выступая в Палате представителей.

БОРЬБА БЕЗ ПРАВИЛ

«В Америке сейчас идет политическая борьба без правил, напоминающая события в России в 1993 году, - убежден Владимир Васильев. - Демократы избрали Хегсета как легкую добычу, он – самый уязвимый чиновник в администрации Трампа из-за своих резких заявлений.

В этой ситуации вся государственная машина США может остановиться, как она фактически остановилась в России в момент противостояния Ельцина и Верховного Совета.

Трамп, однако, склонен в момент опасности для себя жертвовать союзниками. Вполне возможно, что он в какой-то момент сделает из Хегсета козла отпущения, повесив на него и вправду непопулярную в США войну с Ираном. Но до этого момента пройдет какое-то время».

Министр обороны США Пит Хегсет выступает за круглым столом с президентом США Дональдом Трампом Фото: REUTERS.

Бывший офицер армии США, политический аналитик Станислав Крапивник не исключил даже такой вариант развития событий, при котором новоизбранный Конгресс США 3 января просто не соберется. Причина для этого найдется. Это может быть обострение на иранском фронте, крупный теракт или обострение протестов в США…

«Интересно, что Хегсет в свое время поддержал вторжение в Капитолий сторонников Трампа 6 января 2021 года, - напомнил Владимир Васильев. – Он тогда объявил действия протестующих оправданными, а самих их считал жертвами провокаций. Очень может быть, что в январе или раньше мы станем свидетелями похожих событий, которые не дадут новому Конгрессу начать свою работу».

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