Командование армии США в Европе и Африке столкнулось с нехваткой запчастей для боевых подразделений из-за перенаправления бюджетных средств на поддержку Украины. Фото: Daniel LÃb/dpa/Global Look Press

Командование армии США в Европе и Африке столкнулось с нехваткой запчастей для боевых подразделений из-за перенаправления бюджетных средств на поддержку Украины. Это негативно отразилось на боеготовности американских войск, следует из совместного доклада аудиторов Пентагона, Госдепартамента и USAID для конгресса США, сообщает РИА Новости.

В документе, охватывающем период с 1 июля по 30 сентября 2026 года, отмечается, что потребности в поддержке Киева отвлекли финансирование от закупки критически важных ремонтных деталей для маневренных подразделений, размещенных в Европе.

«Некоторые ротационные силы вернулись в свои части постоянного базирования с неоплаченными счетами за запчасти», — говорится в докладе.

По оценке командования USAREUR-AF, нехватка ресурсов сказалась на общей боеготовности войск, качестве боевой подготовки и способности отрабатывать оперативные планы. Для экономии средств военные пытались сократить расходы на тыловое обеспечение баз, а также уменьшили число привлекаемых подрядчиков, чтобы направить освободившиеся деньги на поддержание боеготовности.

Напомним, ранее KP.RU писал, что НАТО столкнулось с нехваткой семи миллиардов евро на военную помощь Украине в 2026 году. Согласованные странами альянса обязательства по поддержке Киева составили 70 миллиардов евро, однако из-за перераспределения финансовой нагрузки на Европу в бюджете образовался дефицит. Это осложнило своевременные закупки вооружений для украинской армии.