Зеленский сам согласовывает списки целей для покушений: что известно

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что глава Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки людей, на которых готовятся покушения. Фото: REUTERS.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что глава Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки людей, на которых готовятся покушения. По мнению политика, соответствующие доклады ему передают представители СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Азаров напомнил, что украинские спецслужбы и Минобороны находятся в сфере полномочий лидера страны.

«СБУ и ГУР, они 100% докладывают ему такие серьезные операции... Так что вот этот список 100% согласовывается с Зеленским. И он в этот список либо кого-то добавляет, либо кого-то, так сказать, исключает. Но это без его ведома не могло происходить», — заявил экс-премьер.

Поводом для комментария стал взрыв автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

Напомним, ранее KP.RU писал о взрыве автомобиля бывшего советника Николая Азарова Сергея Заворотного на Кировоградской улице в Москве. В результате происшествия журналист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.