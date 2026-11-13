«Подорвали лилипуты-временщики»: военкор Коц рассказал о блестящей карьере Сергея Заворотного, на которого совершено покушение Фото: кадр телеканала «День ТВ»

В Москве совершено покушение на бывшего собкора «Комсомольской правды» Сергея Заворотного. Подробностями поделился военкор KP.RU Александр Коц. Чёрный внедорожник выехал из чертановского двора и через 200 метров под водительской стороной сработала самодельная бомба мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

«Заворотный общался с титанами Истории. А подорвали его лилипуты-временщики. "Пусть читают", - когда-то сказал ему Маркес. Пусть Сергей Борисович ещё напишет. Мы прочтём», — написал военкор в мессенджере «Макс».

Выяснилось, что у 72-летнего Заворотного осколочные ранения груди и спины, тяжёлые травмы ног и руки. Он в больнице, состояние тяжёлое. Следователи возбудили дело о покушении на убийство и предварительно связывают его с украинскими спецслужбами. В сводках он проходит как бывший пресс-секретарь Николая Азарова. Но прежде всего он историк-латиноамериканист с диссертацией о Кубе и бывший собкор «КП» в Латинской Америке.

Коц напомнил про август 1986-го в мексиканской Истапе. Тогда в холле отеля журналисты обступили Гарсиа Маркеса. Корреспондент «Комсомолки» представился, и колумбиец сам повернулся к нему и признался, что в Москве у него много друзей. А потом напомнил, что тиражи у него больше всего в Союзе. Для «КП» писатель сказал фразу, которую Заворотный и спустя десятилетия приводил слово в слово: «Я слишком люблю этот мир, чтобы позволить себе представить даже на секунду, как он исчезнет в огне ядерного пожара».