Министр транспорта раскрыл, в чем причина авиационного коллапса в США

Сбой связи в диспетчерских центрах привел к остановке вылетов в США Фото: REUTERS.

Причиной полной приостановки вылетов самолетов из аэропортов США стал сбой связи в диспетчерских центрах. Об этом заявил американский министр транспорта Шон Даффи.

"ФАУ ввело общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов США после проблемы со связью, затронувшей все районные центры управления воздушным движением", - написал он в социальной сети X.

Даффи уточнил, что на данный момент специалисты Федерального управления гражданской авиации выясняют причины сбоя в системе авиадиспетчерской связи. Сроки восстановления вылетов министр не уточнил.

Ранее ФАУ США распорядилось временно остановить отправку воздушных судов по всей территории страны. Ограничения ввели в качестве экстренной меры для обеспечения безопасности полетов.