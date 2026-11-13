В Британии второй раз за сутки объявили тревогу на авиабазе США Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Сирена тревоги сработала на британской авиабазе Фелтуэлл, которую используют Военно-воздушные силы США, из-за появлении неопознанных беспилотников. Об этом сообщает The Daily Mail.

В пятницу около 17:30 по местному времени жители услышали звуки военных сирен. По данным издания, тревога продолжалась примерно пять минут.

"Мы подумали, что это учения. Затем мы услышали мужской голос с американским акцентом, который по громкоговорителю советовал оставаться в помещениях и укрыться", - цитирует газета очевидца.

Ранее в Британии над авиабазой Лейкенхит, используемой американскими военными, заметили неопознанные дроны. После поступил приказ спрятаться в укрытия. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений самолетов и инфраструктуры не зафиксировано.