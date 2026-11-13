Boeing 747 из Колумбии подал сигнал тревоги при посадке в США: что произошло

Транспортный самолет Boeing 747, следовавший из Боготы в Майами, подал сигнал тревоги во время захода на посадку в аэропорту назначения. Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Транспортный самолет Boeing 747, следовавший из Боготы в Майами, подал сигнал тревоги во время захода на посадку в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, сигнал тревоги был объявлен на высоте около 2,1 километра, когда самолет находился над прибрежной зоной Атлантического океана. Причина подачи сигнала выясняется. Посадка в аэропорту Майами прошла штатно.

Как сообщил KP.RU, 14 ноября тысячи рейсов задержаны и отменены в США из-за общенациональной приостановки полетов. Причиной стал масштабный сбой связи.

Напомним, ранее KP.RU писал о другом случае подачи сигнала бедствия на борту самолета в США. Самолет United Airlines, следовавший из Нью-Джерси в Луизиану, объявил тревогу после сообщения одного из пассажиров о якобы заложенной бомбе.