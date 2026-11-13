"Постыдно и несмешно": посольство России осудило шутку американского комика о смерти Дарчиева

Посол России в США Александр Дарчиев Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Посольство России в США осудило высказывание американского комика и телеведущего Сета Майерса о причинах смерти российского посла Александра Дарчиева, назвав его отвратительным.

В дипломатическом представительстве отметили, что Дарчиев посвятил свою жизнь развитию российско-американских отношений и укреплению связей между двумя странами.

"Подобные выходки недостойны любого человека, у которого есть хотя бы капелька порядочности и человечности. Даже его собственная аудитория сочла это постыдным и несмешным", - следует из заявления на странице ведомства в X.

Ранее KP.RU сообщал, что Дарчиев скоропостижно умер в возрасте 66 лет. Смерть посла вызвала конспирологические слухи. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что причиной смерти дипломата стало хроническое заболевание.