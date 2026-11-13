В Минцифры объяснили отсутствие связи в районе пропажи семьи Усольцевых: что мешает

В Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, нет устойчивого покрытия мобильной связью. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, нет устойчивого покрытия мобильной связью. Причиной является сложный горный рельеф и отсутствие электричества для базовых станций. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минцифры.

«Из-за сложного горного рельефа даже при установке отдельных базовых станций сплошное покрытие территории обеспечить было бы невозможно», — пояснили в ведомстве.

В Минцифры добавили, что связь с туристическими группами на маршрутах обеспечивается спутниковыми средствами. Перед походами в труднодоступные места туристам рекомендуют уведомлять МЧС о маршруте и времени возвращения.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их дочь пропали во время похода в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Поиски результатов не дали. Расследование продолжается, приоритетной версией остается несчастный случай.

Напомним, ранее KP.RU писал, что семья Усольцевых отправилась в поход с двумя мобильными телефонами. Однако, по словам представителя Следственного комитета, в этой местности связь работает плохо. Следователи не исключали, что семья могла не суметь дозвониться до спасателей. Последний раз телефон Сергея Усольцева фиксировался неподалеку от скалы Мальвинка.