Почти 308 тысяч бурых медведей: в России увеличили допустимый лимит отстрела хищников

Минприроды разрешило отстреливать 30% медведей Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

Минприроды России устанавливает максимальный норматив отстрела бурых медведей на уровне 30% от их общей численности в каждом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение связано с ростом численности медведей и увеличением числа конфликтов между животными и людьми. Для более эффективного регулирования популяции министерство подготовило изменения в нормативную базу.

В настоящее время в стране насчитывается почти 308 тысяч бурых медведей, и их популяция продолжает увеличиваться. Правительство готово частично компенсировать регионам расходы на отстрел хищников, которые выходят к населенным пунктам.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кировской области в результате нападения медведя погиб мужчина. Во время охоты на лося он оказался в непосредственной близости от берлоги. Мужчина стал 33 жертвой в результате атак хищников на людей с весны этого года.