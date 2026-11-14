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НовостиВ мире14 ноября 2026 0:13

SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy во время 15-го испытательного полета Starship

SpaceX не удалось вернуть ускоритель Starship на платформу
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Американская компания SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy при его возвращении на специальную платформу Mechazilla во время 15-го испытательного полета Starship. Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy при его возвращении на специальную платформу Mechazilla во время 15-го испытательного полета Starship. Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy при его возвращении на специальную платформу Mechazilla во время 15-го испытательного полета Starship. Трансляция велась на странице компании в соцсети X.

Изначально SpaceX планировала вернуть на базу в Техасе обе ступени космической системы. Однако менее чем через 10 минут после старта нижняя ступень приводнилась в Мексиканском заливе. Причины изменения сценария пока не сообщаются.

«Это определенно не те новости, которые мы надеялись получить сегодня, но это обусловлено строгими требованиями в сфере безопасности», — отметила ведущая трансляции.

Сам Starship продолжил полет. Ожидается, что миссия продлится около 22 часов. За это время корабль должен развернуть 26 спутников Starlink версии V3 и совершить примерно 14 витков вокруг Земли. По завершении полета компания рассчитывает впервые поймать сам космический корабль.

Напомним, ранее KP.RU писал о подготовке SpaceX к 15-му испытательному полету Starship. Компания планировала впервые вернуть на стартовую площадку в Техасе обе ступени ракетной системы: ускоритель Super Heavy и сам корабль. Для этого SpaceX собиралась использовать механические захваты башни Mechazilla. Во время предыдущего, 14-го испытательного полета в сентябре Starship впервые достиг орбиты Земли и вывел на нее 26 спутников Starlink V3.