SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy во время 15-го испытательного полета Starship

Американская компания SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy при его возвращении на специальную платформу Mechazilla во время 15-го испытательного полета Starship. Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания SpaceX не смогла поймать ускоритель Super Heavy при его возвращении на специальную платформу Mechazilla во время 15-го испытательного полета Starship. Трансляция велась на странице компании в соцсети X.

Изначально SpaceX планировала вернуть на базу в Техасе обе ступени космической системы. Однако менее чем через 10 минут после старта нижняя ступень приводнилась в Мексиканском заливе. Причины изменения сценария пока не сообщаются.

«Это определенно не те новости, которые мы надеялись получить сегодня, но это обусловлено строгими требованиями в сфере безопасности», — отметила ведущая трансляции.

Сам Starship продолжил полет. Ожидается, что миссия продлится около 22 часов. За это время корабль должен развернуть 26 спутников Starlink версии V3 и совершить примерно 14 витков вокруг Земли. По завершении полета компания рассчитывает впервые поймать сам космический корабль.

Напомним, ранее KP.RU писал о подготовке SpaceX к 15-му испытательному полету Starship. Компания планировала впервые вернуть на стартовую площадку в Техасе обе ступени ракетной системы: ускоритель Super Heavy и сам корабль. Для этого SpaceX собиралась использовать механические захваты башни Mechazilla. Во время предыдущего, 14-го испытательного полета в сентябре Starship впервые достиг орбиты Земли и вывел на нее 26 спутников Starlink V3.