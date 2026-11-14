Россиян предупредили о мошенничестве с фейковыми штрафами за парковку

Мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных уведомлений о штрафах за нарушение правил парковки. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Мошенники начали обманывать россиян с помощью поддельных уведомлений о штрафах за нарушение правил парковки. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Аферисты отправляют владельцам автомобилей сообщения о том, что их машина была припаркована с нарушениями. В уведомлении говорится о назначенном штрафе и предлагается оплатить его, перейдя по ссылке. Однако ссылка ведет на фишинговый сайт с реквизитами для перевода денег. В результате человек перечисляет средства мошенникам.

Напомним, ранее KP.RU писал о другой мошеннической схеме с цифровым рублем. Злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и убеждали россиян перевести свои накопления в цифровую валюту якобы для защиты от хищения. Для этого аферисты отправляли ссылки на поддельные сайты и приложения, которые копировали официальный кошелек цифрового рубля.