Экономический советник Трампа опроверг сообщения о возможном уходе: Хассетт не собирается покидать Белый дом

Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения о том, что может в ближайшее время покинуть администрацию президента США Дональда Трампа. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт опроверг сообщения о том, что может в ближайшее время покинуть администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC.

«Неправда», — заявил Хассетт в ответ на вопрос о возможном уходе.

Напомним, ранее KP.RU писал, что глава Пентагона Пит Хегсет опроверг слухи о возможном уходе со своего поста ради перехода в Сенат США. Министр намерен оставаться на должности до конца президентского срока Дональда Трампа. Сам американский лидер также заявил, что не собирается отправлять Хегсета в отставку и рассчитывает сохранить его в своей администрации.