Рубио: КНДР хочет выжить, а не захватить соседние страны

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что руководство Северной Кореи не стремится к захвату соседних государств, а сосредоточено на сохранении собственной государственности.

"Он [лидер КНДР Ким Чен Ын] не заинтересован в том, чтобы завоевать Японию. Он просто хочет, чтобы его государственность сохранилась", - сказал министр на выступлении в Вашингтоне.

Рубио подчеркнул, что не оправдывает действия северокорейских властей, однако не считает их политику экспансионистской. По его словам, Пхеньян не заинтересован в завоевании японских или китайских территорий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести встречу с Ким Чен Ыном. Диалог может состояться на саммите АТЭС в Китае. Также на мероприятии могут пройти трехсторонние переговоры лидеров России, США и КНР по денуклеаризации.