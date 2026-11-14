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НовостиВ мире14 ноября 2026 1:45

Рубио: КНДР хочет выжить, а не захватить соседние страны

Госсекретарь США не увидел экспансионистских устремлений в политике КНДР
Мария ПАНЮТИНА
Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: REUTERS.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что руководство Северной Кореи не стремится к захвату соседних государств, а сосредоточено на сохранении собственной государственности.

"Он [лидер КНДР Ким Чен Ын] не заинтересован в том, чтобы завоевать Японию. Он просто хочет, чтобы его государственность сохранилась", - сказал министр на выступлении в Вашингтоне.

Рубио подчеркнул, что не оправдывает действия северокорейских властей, однако не считает их политику экспансионистской. По его словам, Пхеньян не заинтересован в завоевании японских или китайских территорий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести встречу с Ким Чен Ыном. Диалог может состояться на саммите АТЭС в Китае. Также на мероприятии могут пройти трехсторонние переговоры лидеров России, США и КНР по денуклеаризации.