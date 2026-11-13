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НовостиПолитика13 ноября 2026 23:57

Три лидера за одним столом: когда состоится встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина

NYP: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября на полях АТЭС
Мария ПАНЮТИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября. Об этом сообщает The New York Post.

Переговоры должны пройти в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По данным издания, встреча станет первой в истории, в которой одновременно примут участие лидеры России, США и Китая.

Главным вопросом повестки станет разработка масштабного соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Представитель Белого дома добавил, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить ситуацию вокруг Ирана, Украины и Северной Кореи.

Ранее президент США сам заявил о намерении провести трехстороннюю встречу. Он уверен, что предстоящие переговоры будут интересными. Госсекретарь Марко Рубио сообщал, что подготовка к диалогу уже идет, и в ближайшее время появятся подробности.