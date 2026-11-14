ЕС определил пять стран для участия в переговорах по Украине

На переговоры с Россией поедут те же представители, что участвовали во встречах в Абу-Даби.Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Евросоюз утвердил состав делегации, которая прибудет на переговоры по Украине. В нее войдут те же представители, что участвовали во встречах в Абу-Даби. Об этом сообщает AFP со ссылкой на европейский источник.

В состав группы войдут глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьёрн Зайберт, советник председателя Европейского совета Анна-Мария Бура, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн, представитель Италии Фабрицио Саджо и советник Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Также в делегацию включат представителя Польши. Его имя пока не уточняется.

Напомним, ранее KP.RU писал, что представители Евросоюза планировали прибыть в Абу-Даби на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины. При этом формат участия европейской делегации оставался неопределенным.