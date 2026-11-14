Певца Юрия Антонова внесли в базу украинской военной разведки: в Киеве объяснили причины

Народного артиста России Юрия Антонова внесли в базу антироссийского портала War and sanctions. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народного артиста России Юрия Антонова внесли в базу антироссийского портала War and sanctions, который ведет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В качестве основания украинская сторона указала поддержку артистом специальной военной операции. В карточке Антонова также отмечается, что он входит в Общественный совет при Следственном комитете России и участвует в патриотическом и культурном воспитании молодежи.

Кроме того, украинская разведка упомянула поддержку певцом инициативы о выплате премии за уничтоженные западные танки Leopard. Антонов также выражал готовность лично приехать в Донбасс, чтобы вручить награду российским военнослужащим.

Напомним, ранее KP.RU писал о внесении в антироссийскую базу ГУР Украины других российских артистов. В частности, туда попали режиссер Никита Михалков и актер Иван Охлобыстин. Украинская разведка указала в качестве оснований для включения поддержку политики российских властей и высказывания артистов. Ранее в списке также оказались певцы Сергей Лазарев и Дима Билан.