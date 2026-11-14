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НовостиВ мире14 ноября 2026 2:29

Рубио рассказал, что следует считать победой США над Ираном

Рубио: США хотят навсегда лишить Иран возможности создать ядерное оружие
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие, при котором Вашингтон сможет считать себя победителем в противостоянии с Ираном. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие, при котором Вашингтон сможет считать себя победителем в противостоянии с Ираном. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие, при котором Вашингтон сможет считать себя победителем в противостоянии с Ираном. По его словам, Республика не должна получить возможность создать ядерное оружие. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», — пояснил Рубио.

Госсекретарь также заявил, что не видит необходимости возобновлять военные действия. По его оценке, сейчас Вашингтон наносит Тегерану достаточно масштабный экономический ущерб.

Напомним, ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп объяснил, почему Вашингтон не спешит завершать противостояние с Ираном. По его словам, он мог бы добиться военной победы немедленно, однако Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ попросили его повременить с более жесткими действиями.