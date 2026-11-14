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НовостиВ мире14 ноября 2026 3:22

«Трудно поверить, но никто не погиб»: Трамп рассказал о столкновении танкера с лайнером в водах США

При столкновении танкера с круизным лайнером в водах США пострадали 32 человека
Диана ЗАМАЛЕЕВА
«Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Фото: REUTERS.

В Новом Орлеане танкер Atlantic Asphalt столкнулся с круизным судном American Heritage. В результате происшествия 32 человека доставили в больницы, погибших нет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп поблагодарил береговую охрану, правоохранительные органы и спасателей, участвовавших в ликвидации последствий аварии, а также губернатора Луизианы Джеффа Лэндри.

Напомним, ранее KP.RU писал о столкновении танкера с круизным судном у порта Нового Орлеана. На борту лайнера находились около 150 человек. После аварии на месте работали экстренные службы, проводилась спасательная операция.