«Трудно поверить, но никто не погиб»: Трамп рассказал о столкновении танкера с лайнером в водах США

«Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Фото: REUTERS.

В Новом Орлеане танкер Atlantic Asphalt столкнулся с круизным судном American Heritage. В результате происшествия 32 человека доставили в больницы, погибших нет. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб. Тридцать два человека находятся в больнице», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп поблагодарил береговую охрану, правоохранительные органы и спасателей, участвовавших в ликвидации последствий аварии, а также губернатора Луизианы Джеффа Лэндри.

Напомним, ранее KP.RU писал о столкновении танкера с круизным судном у порта Нового Орлеана. На борту лайнера находились около 150 человек. После аварии на месте работали экстренные службы, проводилась спасательная операция.