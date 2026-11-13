Танкер столкнулся с круизным судном у порта в США: на борту были полторы сотни пассажиров

Танкер столкнулся с круизным судном у порта в США Фото: REUTERS.

В районе порта Нового Орлеана в американском штате Луизиана танкер столкнулся с речным круизным судном. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Источник уточнил, что на борту круизного судна находились около 150 человек. В настоящее время на месте столкновения работают экстренные службы, проводятся аварийно-спасательные мероприятия.

Ранее в Ормузском проливе три танкера подорвались на морской мине. Суда следовали по запрещенному маршруту и отключили системы навигации и опознавания. В КСИР добавили, что на танкерах начался пожар.

Как писал KP.RU, в Персидском заливе двумя снарядами был поражен танкер. Инцидент произошел в 72 морских милях к востоку от Рас-эль-Хафджи. Весь экипаж находится в безопасности.