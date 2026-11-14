Два здания полыхают в подмосковных Мытищах: пожар охватил почти три тысячи квадратов

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар в ангаре и административном здании произошел в подмосковных Мытищах. Огонь распространился на площадь 2,85 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Мытищи <...> Ангар, одноэтажный, размерами 30х80м, металлический", - уточнили в ведомстве.

По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения выяснилось, что огнем охвачены ангар и расположенное рядом административное здание. К ликвидации возгорания привлекли 44 человека и 15 единиц техники.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на востоке Москвы. Возгорание зафиксировали в одной из квартир жилого дома. Огонь охватил личные вещи и мебель. В результате пожара погибли три человека. Жертвами стали мать и двое детей.