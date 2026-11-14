В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатное протезирование зубов: названы категории граждан

Герои России и Советского Союза, а также некоторые другие категории граждан имеют право на бесплатное протезирование зубов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Герои России и Советского Союза, а также некоторые другие категории граждан имеют право на бесплатное протезирование зубов. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

По федеральному законодательству, бесплатно изготовить или отремонтировать зубные протезы могут Герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и матери-героини. Исключение составляют протезы из драгоценных металлов.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, в том числе участники СВО, а также отдельные категории граждан, пострадавших от радиации, могут рассчитывать на такую помощь в рамках региональных программ поддержки.

Куринный напомнил, что с 2026 года протезирование зубов для участников СВО включено в территориальные программы государственных гарантий.

Действующие военнослужащие могут бесплатно получить такую помощь в военно-медицинских организациях. Право на протезирование в ведомственных учреждениях есть и у военных пенсионеров, однако условия предоставления услуги следует уточнять непосредственно в медицинской организации.

Напомним, ранее KP.RU писал, что ветераны боевых действий и участники Великой Отечественной войны могут получить бесплатные путевки в санатории. Для этого необходимы медицинские показания. Право на такую поддержку также имеют люди с инвалидностью, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, а также некоторые другие категории граждан. В отдельных регионах действуют дополнительные программы санаторно-курортного лечения.