Сначала 13%, потом перерасчет: в России хотят изменить налог на проценты по вкладам

Минфин хочет изменить порядок уплаты налога с процентов по вкладам Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Министерство финансов России предложил изменить порядок уплаты налога на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Скорректировать механизм решили после обращений со стороны банковских организаций. Предполагается, что финансовые учреждения будут самостоятельно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентных доходов по вкладам по ставке 13%.

В ведомстве уточнили, что после завершения налогового периода налоговые органы определят, необходимо ли доплатить налог с учетом совокупного дохода гражданина и действующей прогрессивной шкалы.

До конца 2027 года банки должны будут адаптировать свои информационные системы для полноценного перехода на новый порядок расчета НДФЛ. По данным Минфина, конкретные сроки определят после дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами.

В настоящее время в Государственной думе рассматривается законопроект, предусматривающий введение механизма налогообложения процентных доходов по банковским вкладам с применением прогрессивной шкалы.

С 1 января 2027 года банки будут выступать налоговыми агентами и ежемесячно рассчитывать и удерживать НДФЛ с процентов по вкладам физлиц. Для доходов больше 2,4 млн рублей налог должен рассчитываться с применением прогрессивной шкалы.

Напомним, что с 1 апреля в России введены обновленные требования к оформлению платежных поручений для переводов в бюджетную систему. Речь идет о налогах, сборах, штрафах и иных платежах на счета Федерального казначейства.

Ранее в Госдуме продолжили увеличить налоги для россиян до 45%. Речь идет о тех, кто получает более 50 млн рублей в год. Депутат Юрий Афонин уточнил, что это обеспечит дополнительные 180 млрд рублей дохода в бюджет ежегодно.

Как писал KP.RU, мошенников придумали новую схему обмана россиян с проверкой налогов. Граждан запугивают взломом личного кабинета на "Госуслугах", который якобы происходит при проверке налоговых начислений, говорится в материалах ведомства.