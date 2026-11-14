Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП России: за девять месяцев экономика прибавила 0,8%

Минэкономразвития России повысило оценку роста ВВП страны за январь - сентябрь 2026 года с 0,6% до 0,8% в годовом выражении. Фото: Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Минэкономразвития России повысило оценку роста ВВП страны за январь - сентябрь 2026 года с 0,6% до 0,8% в годовом выражении. Пересмотр связан с публикацией новых данных Росстата о динамике экономики в третьем квартале.

По предварительной оценке Росстата, с июля по сентябрь ВВП России увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2026 года составил 1% в годовом выражении (что несколько выше оценки Минэкономразвития России, основанной на оперативных данных) после роста на 1,3% в годовом выражении во втором квартале. По итогам 9 месяцев 2026 года экономика выросла на 0,8% год к году», — говорится в комментарии ведомства.

Предыдущую оценку Минэкономразвития опубликовало 28 октября. Тогда ведомство сообщало о росте ВВП за девять месяцев на 0,6%, а за сентябрь — на 0,5%. При этом пересмотр показателей за январь-сентябрь не означает автоматического изменения прогноза на весь год.

Напомним, ранее KP.RU писал, что по итогам первого полугодия 2026 года ВВП России вырос на 0,6% в годовом выражении. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что в номинальном выражении объем российской экономики приблизился к 102 трлн рублей.