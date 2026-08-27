В Правительстве РФ рассказали о росте ВВП в 2026 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ВВП России за первое полугодие 2026 года вырос на 0,6% в годовом выражении. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"В целом за январь - июнь динамика ВВП осталась положительной - 0,6%. В номинальном выражении он приблизился к 102 трлн рублей", - сказал председатель правительства.

По словам главы кабмина, "вопреки существующим вызовам российская экономика продолжает развиваться".

Как ранее заявил президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на скромные показатели, экономический рост в стране сохраняет позитивную динамику. По его словам, текущие темпы развития российской экономики нельзя назвать стремительными. Однако крайне важно, что вектор движения остается положительным.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер сообщал, что прирост ВВП России находится на уровне около 1% в текущем году.