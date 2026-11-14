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НовостиПолитика14 ноября 2026 4:13

Дрон ВСУ повредил здание гостиницы в Ростовской области, начался пожар

В Ростовской области потушили пожар в гостинице после падения БПЛА
Мария ПАНЮТИНА
Дров ВСУ повредил здание гостиницы в Ростовской области

Дров ВСУ повредил здание гостиницы в Ростовской области

Фото: REUTERS.

Киевский режим атаковал Ростовскую область. В результате падения беспилотника противника повреждено здание гостиницы, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В результате падения БПЛА в хуторе Северный сад повреждено здание гостиницы. Возникло возгорание, которое уже ликвидировано. Пострадавших нет", - написал чиновник в мессенджере Max.

Слюсарь добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты оценивают последствия падения беспилотника. Губернатор напомнил о запрете на фото- и видеосъемку атак дронов.

Ранее KP.RU сообщал об ударе ВСУ по Белгородской области. Вражеский беспилотник атаковал частный жилой дом. В оперативном штабе уточнили, что во время удара погиб мирный житель, еще один получил ранения.