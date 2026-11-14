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НовостиОбщество14 ноября 2026 4:19

Обрушившийся ж/д мост в Архангельской области восстановят до конца ноября

Восстановительные работы на участке ж/д моста через реку Виледь ведутся в ускоренном режиме
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Обрушившийся ж/д мост в Архангельской области восстановят до конца ноября

Обрушившийся ж/д мост в Архангельской области восстановят до конца ноября

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Восстановительные работы на участке железнодорожного моста через реку Виледь на перегоне Черемуха — Виледь в Архангельской области ведутся в ускоренном режиме, а возобновить движение поездов планируется до конца ноября. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Глава области отметил стратегическую важность поврежденного участка, обеспечивающего транспортное сообщение Поморья с Республикой Коми, Ямалом и другими северными территориями страны. По его словам, специалисты прикладывают все усилия, чтобы завершить ремонт как можно быстрее.

«Ориентир — восстановить движение до конца ноября. Есть основания рассчитывать, что сделать это удастся раньше», — подчеркнул он.

На период вынужденной приостановки железнодорожного сообщения для пассажиров организованы компенсационные автобусные перевозки между станциями Виледь и Сольвычегодск. На временном маршруте задействованы 20 автобусов общей вместимостью 630 человек.

Напомним, инцидент произошел рано утром во вторник, 10 ноября. На перегоне Черемуха — Виледь обрушился пролет моста через реку Виледь, что привело к сходу вагонов грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал, однако движение составов на данном направлении было полностью остановлено.