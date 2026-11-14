Экономист спрогнозировал рост средней зарплаты в России в ноябре Фото: Артем КИЛЬКИН.

Средний размер заработной платы в России по итогам ноября 2026 года может достичь отметки от 107 тысяч до 111 тысяч рублей, увеличившись на 9–13% в годовом выражении. Такой прогноз в беседе с ТАСС озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам экономиста, в абсолютном выражении прибавка к показателю ноября 2025 года, когда средняя зарплата по стране составляла 98 193 рубля, может достичь от 8,8 тысячи до 12,8 тысячи рублей. Кроме того, прогнозируемый уровень превысит значения ноября 2020 года более чем в два раза.

Наличие диапазона в оценках эксперт объяснил неодинаковыми финансовыми возможностями различных предприятий и организаций по индексации и увеличению зарплатных предложений для сотрудников.

Накануне глава комитета Госдумы по труду Элеонора Кавшар рассказала, что тринадцатая зарплата выплачивается сотруднику, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором, а также внутренними документами компании. Это годовая премия, не гарантированная законом.