Главкома ВСУ Драпатого заочно обвинили в РФ в запрещенных методах ведения войны Фото: Олег ЗОЛОТО.

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаилу Драпатому в России заочно предъявлено обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заочного ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства официальные материалы.

Согласно документам, уголовное преследование ведется по части 1 статьи 356 Уголовного кодекса РФ. Санкции по данному составу преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Из представленных данных также следует, что решение о заочном аресте военачальника было вынесено российским судом в октябре 2026 года. Конкретные детали и фабула предъявленного обвинения в документах не раскрываются.

Напомним, в 2023 году Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинских генералов Михаила Драпатого и Виктора Николюка. Как сообщили в ведомстве, в 2017 и 2019 годах Николюк и Драпатов командовали операцией объединенных украинских войск, и под их руководством солдаты ВСУ произвели свыше 70 обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР, в результате этих обстрелов погибли и пострадали 154 человека.