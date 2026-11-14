Расплата на 18 триллионов: в МИД рассказали о победе в суде по искам о замороженных в Европе активах

МИД: Россия выиграла судебные иски по замороженным в Европе активам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Российская сторона уже добилась удовлетворения судебных требований по вопросу замороженных в Европе активов и продолжает отстаивать свои права в международных инстанциях. Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, суд уже удовлетворил иск о взыскании с европейского депозитария Euroclear нанесенных убытков в размере 18,1 трлн рублей, включая упущенную выгоду. Параллельно Москва в Общем суде ЕС в Люксембурге добивается отмены европейских санкционных норм, а Центрбанк РФ отдельно оспаривает запрет на признание решений российских судов в третьих странах.

«В Общем суде ЕС в Люксембурге оспариваем регламент Евросоюза о бессрочной заморозке российских активов, нарушающий базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС.

Напомним, в декабре 2025 года Центрбанк РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Euroclear в ответ на планы Брюсселя направить заблокированные российские резервы на финансирование Украины. В общую сумму требований вошли как сами замороженные средства и стоимость заблокированных ценных бумаг, так и упущенная выгода. Глава Euroclear Валери Урбен назвала иск российского регулятора «дамоклым мечом».