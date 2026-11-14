Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2026 4:54

Число погибших при ударе ВСУ по дому в Белгородской области выросло до трех

Обнаружены тела еще двух погибших при ударе БПЛА по жилому дому в Белгородской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших при ударе ВСУ по дому в Белгородской области выросло до трех

Число погибших при ударе ВСУ по дому в Белгородской области выросло до трех

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на месте удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному жилому дому в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, общее число жертв атаки возросло до трех человек. Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Еще один местный житель в результате инцидента получил ранение мягких тканей головы. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Вследствие детонации беспилотного летательного аппарата жилое строение получило критические разрушения и загорелось, однако сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.