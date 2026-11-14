Число погибших при ударе ВСУ по дому в Белгородской области выросло до трех Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Спасатели обнаружили тела еще двух погибших на месте удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному жилому дому в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, общее число жертв атаки возросло до трех человек. Ранее сообщалось об одном погибшем мужчине, который получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Еще один местный житель в результате инцидента получил ранение мягких тканей головы. Прибывшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

Вследствие детонации беспилотного летательного аппарата жилое строение получило критические разрушения и загорелось, однако сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.